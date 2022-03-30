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Haberler İzmir Başkan Erdoğan’dan Ege’ye tam destek

Başkan Erdoğan’dan Ege’ye tam destek

30.3.2022

Başkan Erdoğan’dan Ege’ye tam destek
EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi merkezi ameliyathanesinin hizmete alınabilmesi için çalışmalar hızla sürdürülürken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın girişimleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ege'ye özel bir destek geldi. Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla ek ödenek çıkartıldığını söyleyen Rektör Budak, "Enerji ve insan kaynağı kullanımı konusunda çok önemli tasarruflar sağlayacak, sunduğumuz sağlık hizmetleri açısından adeta bir tarih yazılacak merkezi ameliyathanemizi hizmete almak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üniversitemize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Üniversitem adına teşekkür ediyorum" dedi.
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