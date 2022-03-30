Binali Yıldırım gençlerle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir Güzelbahçe'de Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yaptırılan balıkçı barınağını ziyaret etti. Güzelbahçe'de yıllardan beri bir balıkçı barınağına ihtiyaç olduğunu belirten Yıldırım, "Biz Güzelbahçe Belediye Başkanı'mızdan destek gördük, diğerleri için aynısını söyleyemem. Nihayet böyle güzel barınak, liman arası bir tesise Güzelbahçe ve İzmir sahip oldu" dedi.

"AĞAÇLARI KATLETTİLER"

YILDIRIM ardından Balçova Termal Otel'de üniversite öğrencileri ile buluşup, gençlerin merak ettikleri soruları yanıtladı. Yıldırım, bir öğrencinin İzmir ve İstanbul'da Büyükşehir Belediyelerince kesilen ağaçlarla ilgili sorusuna, "2013 Mayıs ayında 12 ağacın yeri değiştirilmek istenince 'Gezi' adı verilen olaylarla Türkiye'nin altını üstüne getirmeye kalktılar. İstanbul'da 122 tane asırlık çınarı bir gecede yok ettiler. Neymiş kanser olmuş. İzmir'de de aynısını yapmışlar, kimseden ses çıkmıyor. Burada bir duyarsızlık gördüm, üzüldüm. Kestikten sonra kanser olduğunu açıkladınız. Önce hangi eforları gösterdiniz de sonuç alamadınız" yanıtını verdi. ■ METİN BURMALI