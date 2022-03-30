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Haberler İzmir Eymen’in ölümü engellenebilirdi

Eymen’in ölümü engellenebilirdi

30.3.2022

Eymen’in ölümü engellenebilirdi

İZMİR'DEKİ bir rezidansın otoparkında halası Z.A.'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili açılan davada, olaya ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaşırken, raporda kazanın sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olduğu, Eymen'in kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı ifadelerine yer verildi.

KORKTUĞU İÇİN
Z.A.'nın, Eymen'in araçtan inmesi sonrasında otopark yerine gitmek için öncelikle hareket haline geçmeden, çocuğun aracın yanından uzaklaşmasını sağlaması ve bundan emin olması gerektiği belirtilen raporda Eymen Kara'ya ilişkin ise "Kara'nın araçtan inmesi ve indikten sonra aracın sağ kapı kolunu tutarak tekrar araç ile birlikte koşmaya başlaması, terk edilme korkusu içinde yapmış olduğu bir harekettir. Kazanın oluşumuna bakıldığında ise sürücünün dikkatli ve kontrollü davranışı ile önlenebilecek bir kaza olmasından dolayı, Eymen Kara'nın kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı" ifadeleri yer aldı.

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