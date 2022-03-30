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İzmir İZSU su kesintisi 30 Mart Çarşamba

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yaşanan 24 saatlik su kesintisi sürerken başka hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...