İzmir İZSU su kesintisi 30 Mart Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 30 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yaşanan 24 saatlik su kesintisi sürerken başka hangi ilçelerde kesintiler olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 30 Mart Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte 30 Mart Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...
ALİAĞA MİMAR SİNAN, B.HAYRETTİN PAŞA
30.03.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ALİAĞA BOZKÖY
30.03.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ YENİCEKÖY
30.03.2022 saat 09:35 ile 12:35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR DÜZCE
30.03.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR ARIKBAŞI
30.03.2022 saat 10:30 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA MERKEZ, TUNA
30.03.2022 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA KAYNAKLAR MERKEZ
30.03.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI AYRANCILAR, FEVZİ ÇAKMAK
30.03.2022 saat 09:35 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.
BUCA GÖKSU
30.03.2022 saat 10:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI
30.03.2022 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA
30.03.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM
30.03.2022 saat 10:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA BAĞYURDU
30.03.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BÜYÜKAVULCUK
30.03.2022 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.