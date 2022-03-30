İzmir’de elektrik kesintisi 30 Mart Çarşamba

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 30 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri paylaştı. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Mart Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 30 Mart Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
30.03.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma FATIH MAH. TM1 5/3 NUMARALI HAVUZ TRAFOSU KABIN TRAFOSU TAMAMINDA
BERGAMA
30.03.2022 09:00 16:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ KAZIM DİRİK ,CUMHURİYET, MEZARLIK, HÜSEYİN DEMİR CADDELERİ VE CİVARLARI
30.03.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ YONCA, KURTULUŞ, ÇİÇEK SOKAKLARI VE CİVARLARI
BUCA
30.03.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
30.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması FAHRETTINPAŞA MAHALLESI 2200/1, 2304, 2306, 2308, 2311 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ESKI ÇEŞMEKÖY MEVKII, MAĞARA MEVKII
KARABAĞLAR
30.03.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VATAN MAHALLESİ,FARUK AKAR KARASU CADDESİ,9073-9075-9101-9103-9132-9134 SOKAKLAR VE CİVARI
KINIK
30.03.2022 10:00 14:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE YENİ MAHALLE VE CİVARLARI
KİRAZ
30.03.2022 12:00 15:30 OG 3. Şahıs Trafo Bakım Çalışması UMURCALI MERKEZ SOKAK VE CIVARININ BIR KISMI, İBB KIRAZ TELSIZ RÖLE İSTASYONU ÖZEL TRAFO VE CIVARI
MENDERES
30.03.2022 12:05 19:05 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇİLEME FATİH SULTAN MEHMET CD. CİVARI OVA
MENEMEN
30.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ, ULUS, KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET MAHALLELERİ VE CİVARLARI
30.03.2022 09:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ NENE HATUN CADDESİ VE CİVARLARI
30.03.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM YAYLA MAHALLESİ HASIR SOKAK, TOPRAK YOL, NERGİS, 2505, 2509 SOKAKLARI VE CİVARLARI
30.03.2022 09:30 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM MERKEZ MAHALLESİ, TÜRKER, KÜÇÜK ÇAY SOKAKLARI, HAVA PİLOT MURAT AYDIN CADDESİ, ALŞEN, SÜMBÜL SOKAKLARI VE CİVARLARI
30.03.2022 10:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM MERKEZ MAHALLESİ İSTASYON SOKAK, KEMAL ATATÜRK CADDESİ, RABİA HIZMAN SOKAK, YENİ CAMİ CADDESİ, GEÇİT BİR SOKAK VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
30.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BÜYÜKAVULCUK MAHALLESI
TORBALI
30.03.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması SUBAŞI MAH.307,317,8513,8510, SOKAKLAR ,SÜLEYMAN BOZKURT VE 2. İNÖNÜ CADDELERI TR-2
URLA
30.03.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ÇAMLIÇAY MAHALLESININ BIR BÖLÜMÜDÜR
30.03.2022 09:00 17:00 OG Arıza Bakım Onarım İSKELE TORASAN EVLERININ TAMAMIDIR.
30.03.2022 09:00 17:00 AG Yeni Tüketici Tesisi Devreye Alma İSKELE MAH. 2009,2080 SOKAKLAR VE NEYZEN TAVFIK CADDESININ BIR BÖLÜMÜDÜR TR-58 C KOLU