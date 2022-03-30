İzmir’de elektrik kesintisi 30 Mart Çarşamba

MENEMEN

30.03.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE GAZİ, ULUS, KEMAL ATATÜRK, CUMHURİYET MAHALLELERİ VE CİVARLARI

30.03.2022 09:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ NENE HATUN CADDESİ VE CİVARLARI

30.03.2022 09:00 14:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM YAYLA MAHALLESİ HASIR SOKAK, TOPRAK YOL, NERGİS, 2505, 2509 SOKAKLARI VE CİVARLARI

30.03.2022 09:30 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM MERKEZ MAHALLESİ, TÜRKER, KÜÇÜK ÇAY SOKAKLARI, HAVA PİLOT MURAT AYDIN CADDESİ, ALŞEN, SÜMBÜL SOKAKLARI VE CİVARLARI

30.03.2022 10:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE EMİRALEM MERKEZ MAHALLESİ İSTASYON SOKAK, KEMAL ATATÜRK CADDESİ, RABİA HIZMAN SOKAK, YENİ CAMİ CADDESİ, GEÇİT BİR SOKAK VE CİVARLARI

