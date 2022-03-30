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Meteoroloji'den Ege'ye 'toz taşınımı' uyarısı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü'den yapılan uyarıya göre Ege Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

DHA

30.03.2022, 16:39 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022, 16:39

Meteoroloji’den Ege’ye ’toz taşınımı’ uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın ve cuma günü Ege Bölgesi'nde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) toz taşınımı beklendiği kaydedildi. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yetkililer; toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının takip edilmesini istedi.

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