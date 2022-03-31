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Haberler İzmir Büyükşehir hiçbir şey yapmadı Karşıyaka geri adım attı

Büyükşehir hiçbir şey yapmadı Karşıyaka geri adım attı

31.3.2022

Büyükşehir hiçbir şey yapmadı Karşıyaka geri adım attı

KARŞIYAKA'DA nisan ayı olağan meclis oturumu öncesinde gündem de belli oldu. Yayımlanan gündemde en dikkat çekici madde; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne otopark yapılması için devredilen 2 bin metrekarelik alan oldu. 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin talebi sonrası dönemin Karşıyaka Belediye Meclisi tarafından devri yapılan 2 bin 492,12 metrekarelik taşınmaz için iptal kararı almaya hazırlanılıyor.

'İHTİYACIMIZ VAR'
NİSAN ayına gelecek gündem maddesinde "söz konusu parsele bugüne kadar tahsis amacına uygun herhangi bir tesis yapılmamış olması ve belediyemizin de söz konusu parsele ihtiyacının bulunması nedeniyle Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkındaki Yönetmeliğinin 9/c maddesi gereğince tahsisinin iptal edilmesi" talebine yer verildi. İlk meclis oturumunda meclis gündemine gelecek ilgili maddenin ilk olarak belediye komisyonlarına gönderilmesi ve sonrasında meclisten geçirilmesi bekleniyor.

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