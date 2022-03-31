Çocukluk hayaline uçan iki İzmirli

Sivil Havacılık ve Milli Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş TUSAŞ Uçuş Akademisi'nin İzmirli iki kursiyeri Fen Bilgisi öğretmeni Oğuzhan Özkahya ile Diş Hekimi ve Çene Cerrahı Necati Can çocukluk hayallerine kavuşarak pilot oldu.

ÖĞRENCİLERİN ETKİSİ BÜYÜK

İzmir Güzelbahçe'de Oğuzhan Özkaya Koleji'nin sahibi olan Özkaya, öğrencilerinin isteği ile okulun bahçesine A310 Airbus uçak ile bir helikopter getirtti. Havacılığa ilgili olan Özkaya, bir süre sonra çocukluk hayali olan pilotluğa merak saldı. Aldığı helikopterin de verdiği motivasyonla TUSAŞ Uçuş Akademisi'nde eğitim almaya başlayan Özkaya, sivil havacılık sertifikası alarak pilotluğa adım attı.

HAYALLERİNİ ERTELİYORDU

Diş hekimi Necati Can'ın da küçüklüğünden bu yana pilot olma hayali vardı. Bugüne kadar ertelediği hayalini gerçekleştirmeye karar veren Can, tıpkı Oğuzhan Özkaya gibi pilotluk sertifikasını edindi daha sonra da helikopter satın aldı.

İzmirli iki pilot, helikopterleri ile kentin semalarında uçmaya başladı. 48 yaşındaki Diş Hekimi Necati Can, her Türk genci gibi kendisinin de pilot olmak için hayal kurduğunu ancak hayat koşuşturması içinde hayalinin peşinden gidemediğini söyledi.

Çocukluk hayalini gerçekleştirip pilot olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren başarılı Diş Hekimi, "Özel pilot lisansına yönelik bir eğitim verildiğini duyunca hemen arayıp bilgi aldım. Kursu başarı ile tamamlayıp pilotluk belgesi sahibi oldum. Bundan sonra da pilot olma hayali olan tüm dostlarıma yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

FATİH ŞENDİL