  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Deniz suyu çekildi Pasaport Iskelesi kapatıldı

Deniz suyu çekildi Pasaport Iskelesi kapatıldı

İzmir Körfezi’nde deniz suyu seviyesinin düşmesiyle kayalıklar yüzeye çıktı.

31.3.2022

Deniz suyu çekildi Pasaport Iskelesi kapatıldı

SEFERİHİSAR ve Dikili'de denizin çekilmesinin ardından İzmir Körfezi'nde de deniz suyu seviyesi düştü. Suyun çekilmesi nedeniyle denizin içindeki kayalar ve yosunlar su yüzeyine çıkarken, deniz ulaşımında da aksama oldu.

Pasaport İskelesi, yolcu tahliyesine izin vermeyecek durumda olduğu için geçici süre kullanıma kapatıldı. Vapur seferleri, Alsancak İskelesi'nden yapılmaya başlandı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçen sene de çekilme olmuştu ama bu yıl biraz daha fazla oldu. Tekrar lodosa dönüyoruz, o nedenle Körfez, kısa sürede eski haline döner. Korkuya hiç gerek yok" diye konuştu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA