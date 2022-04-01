Başkan Erdoğan ve Putin’den kritik temas

Son dakika... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sonrası anlamlı bir ilerleme olduğunu bu temasların sürmesi gerektiğini açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti. İki liderin saat 16.00'da görüşmesi öngörülüyor.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından Kremlin'den de açıklama geldi. Yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceği belirtildi.

DÜN ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.