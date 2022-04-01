Dayakçı kocadan ‘pes’ dedirten ifade

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde, İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'yu (25) 2 çocuğunun gözleri önünde dövüp, bıçaklayan Tekin Yaşmin (27) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Eşinin şikayetini çekmesiyle tahliye olan, ancak başka bir suçtan tutuklu bulunan Yaşmin duruşmadaki ifadesinde, "Eşim önce sehpa ile daha sonra mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla bana saldırdı. Elini tutmaya çalıştım. Bu sırada başını duvarlara vurdu. Kendisini yaralamadım" dedi.

Yaşmin'in ardından söz alan tanık N.G. "Sanığı tanımıyorum. Olay günü balkonda yaşananları gördüm. Bir erkek, kadına vurup balkondan atmaya çalışıyordu. Daha sonra etraftakiler yukarı çıkıp kadını kurtardı" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.