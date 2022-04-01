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İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...