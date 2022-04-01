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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...

01.04.2022, 11:23

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 1 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...

İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

BAYRAKLI BAYRAKLI MAH, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN
01.04.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA YEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
01.04.2022 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
01.04.2022 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR BELİRSİZ(KARABAĞLAR), LİMONTEPE, ALİ FUAT ERDEN, SALİH OMURTAK
01.04.2022 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

ÖDEMİŞ BÜYÜKAVULCUK, KONAKLI
01.04.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BOZDAĞ
01.04.2022 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

SELÇUK ATATÜRK
01.04.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI İNÖNÜ
01.04.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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