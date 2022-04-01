İzmir İZSU su kesintisi 1 Nisan Cuma

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. İşte 1 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 1 Nisan Cuma İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI BAYRAKLI MAH, FUAT EDİP BAKSI, ÇİÇEK, ALPASLAN
01.04.2022 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA YEŞİLOVA, GAZİ OSMAN PAŞA, TUNA
01.04.2022 saat 11:20 ile 13:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA ATATÜRK, FEVZİPAŞA, İSMETPAŞA
01.04.2022 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR BELİRSİZ(KARABAĞLAR), LİMONTEPE, ALİ FUAT ERDEN, SALİH OMURTAK
01.04.2022 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BÜYÜKAVULCUK, KONAKLI
01.04.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BOZDAĞ
01.04.2022 saat 09:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
01.04.2022 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
01.04.2022 saat 11:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.