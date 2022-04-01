İzmir’e eğitim için 2 milyar 950 milyon lira

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yazılı bir açıklama yaparak İzmir'de eğitim öğretim altyapısını güçlendirmek için bu yıl 2 milyar 950 milyon liralık bütçe ayrıldığını belirtti. Yatırım programı çerçevesinde kentte tamamlanması hedeflenen projelere ilişkin bilgi veren Dağ, "Eğitim öğretim altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu sene içinde İzmir'de 78 okul yıkılıp yeniden yapılacak ve 70 yeni okulun inşası tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE İzmir'in çehresinin değişeceğini aktaran Dağ, derslik başına ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltarak çocuklara daha nitelikli bir eğitim ortamı tesis edeceklerini kaydederek, "45 anaokulu, 33 ilkokul, 28 ortaokul ve 42 liseye ilişkin çalışma yapılacak ve İzmir'imize 872 yeni derslik kazandırılırken mevcut 1692 derslik ise yeniden yapılacaktır. Pansiyon, spor salonu ve öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilecekleri atölyeleri de inşa edecek ve yenilenme ihtiyacı olanları yıkıp yeniden yapacağız. Bugüne dek hem ülkemizde hem de İzmir'imizde okul ve öğretmen sayımız ile okullaşma oranımızı artırdık" açıklamasını yaptı.