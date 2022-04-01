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İzmir'i fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

Son dakika... Ege ve İzmir'de olumsuz hava koşulları yaşanıyor. Şiddetli fırtına hayatı lumsuz etkilerken, bazı bölgelerde ağaçlar otomobilleirn üzerine devrildi, çatılar uçtu.

İHA

01.04.2022, 15:27 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022, 15:31

İzmir’i fırtına vurdu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi

İzmir'de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kentin bazı bölgelerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.



Meteoroloji tarafından dün İzmir için fırtına uyarısı gelmesinin ardından bugün kent genelinde fırtınanın etkili olduğu görüldü. Fırtına İzmir kent merkezinde çeşitli ilçelerde ve semtlerde bazı ağaçların sokak ve caddelere devrilmesine, binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Sabah saatlerinde de fırtına nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.



Kuvvetli rüzgarın bugün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

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