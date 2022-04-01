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Haberler İzmir Kocasından boşandı lokma ile kutladı

Kocasından boşandı lokma ile kutladı

1.4.2022

Kocasından boşandı lokma ile kutladı

İZMİR'DE CHP Karşıyaka'nın tanınmış isimlerinden olan ve şu an Memleket Partisi'nde siyaset yapan Orkide Peksev ile Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı da olan tanınmış işadamı Burak Acar, 2 yıl süren evliliklerini noktaladı.

'BİR ALLAH BİR BEN BİLİRİM'
PEKSEV, boşanmasını Karşıyaka'da lokma döktürerek kutladı. Lokma dökülen alana koyduğu tabelaya da, "Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor! Boşandım kurtuldum" yazan Peksev'in sosyal medyada paylaştığı kutlama fotoğraflarına destek yağdı.

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