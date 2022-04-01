Sevimli dostlara ücretsiz mama

Genç kadın girişimci Cesi Jimi'nin hayata geçirdiği, ünlü tasarım kedi, köpek tasma markası Grey Dog da bu özel gün için 2- 3 Nisan tarihlerinde İstinyePark İzmir'de olacak. 'Bir Kap Dolusu Sevgi' isimli etkinlikle Grey Dog, sevimli dostlarımızla paylaşılması için ücretsiz mama dağıtacak. Sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Grey Dog, hayvanlar için çok önemli olan bu özel günde İstinyePark İzmir'e gelenleri sokakta yaşayan sevimli dostlarımıza vermek üzere mama dağıtacağı standına herkesi bekliyor olacak.