Bergama’da projeler gerçeğe dönüşüyor

İZMİR'DE görev süresinin 3'üncü yılını dolduran Bergama ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Hakan Koştu, değerlendirme toplantısı düzenledi. 3 yılın değerlendirmesini yapıp, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Koştu, "Hemşerilerimize vaat ettiğimiz vizyon projelerimizin her birisini geride bıraktığımız görev süremizin 3'üncü yılında ete, kemiğe bürünür hale getirmenin sevincini yaşıyoruz. Her ne kadar korona virüs illetini yaşasak da, her anlamda çok zor günler geçirsek de, biz zamanı iyi değerlendirdik" dedi.

İLÇENİN SİLÜETİ DEĞİŞECEK

Bergama'ya yakışan bir kent meydanı ve Millet Bahçesi'ni Başkan Erdoğan'ın büyük destekleri ile inşa ettiklerini kaydeden Hakan Koştu, "Yıllardır atıl durumdaki Çamlıpark'ı da yeniden düzenleyerek, kent merkezimizin silüetini değiştiriyoruz. Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile tarihi değerlerimizi Bergama'mıza kazandırıyoruz. Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası'nın Restorasyonu'nu yapıyoruz. Çukurhan, Taşhan ve Selçukhan gibi tarihi yapılar için kamulaştırma kararı aldık. Vakıf Zeytinliğini sosyal bir yaşam alanı haline getiriyoruz. 274 adet konut, 1 adet cami ve çevre düzenlemesini kapsayan TOKİ konutları inşaatı ile hak sahibi hemşerilerimizi ev sahibi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Koştu, 500 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, eğitim kurumları, doğalgaz altyapısı, yenilenen yollar, organize sanayi bölgesi ve güneş enerjisi santrali gibi projelerin de Bergama'yı kalkındıracağını sözlerine ekledi.