Çöl tozu virüsün havada kalış süresini uzatıyor

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden gelen ve Türkiye'de etkili olan toz tabakasının, korona virüsün havada kalış süresini artırdığını belirtti. Yaşar, çöl tozlarının 2020 ve 2021 verilerinde de Nisan'ın ilk yarısında vaka sayılarında artışa yol açtığının tespit edildiğini kaydetti. Prof. Dr. Yaşar, "Hapşırdığınız zaman normalde 3 saniyede virüs aşağı inerken, tabakalı silikatın yoğun olduğu çöl taşınımının olduğu dönemde virüs birkaç saat askıda kalır. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarında bu ortaya konmuş durumda" dedi.

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