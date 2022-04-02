Hükümetin projeleri İzmir’i geliştiriyor

AK Parti İzmir AR-GE ve Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Derici, hükümetin 19 yılda İzmir'e yaptığı sayısız yatırımlarla ilgili Yeni Asır'a konuştu. Hükümetin İzmir icraatlarını anlatan Derici, hayata geçirilen çok sayıda mega projelerle ilgili önümüzdeki günlerde 30 ilçede bu çalışmaların sunum olarak vatandaşlara anlatılacağını söyledi.

'BİZİM ASLİ GÖREVİMİZDİR'

Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan, 30 ilçeye ve 4 milyon 320 bin nüfusa sahip olan İzmir'de AK Parti hükümetinin 19 yılda hastanelerden okullara, huzurevlerinden tünellere, limanlardan barajlara, çevreyollarından, organize sanayi bölgelerine, toplu konutlardan ve turizm tesislerine kadar birçok sayısız projeyi hayata geçirdiğini belirten Derici, "Dolar kurlarını ortalama hesaplayacak olursak 50 milyar doları bulan yatırım ve desteklerden söz etmek mümkün. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'e olan sevgisi ve ilgisiyle bu işler başarılmıştır. İzmirlinin oy vermesi veya vermemesi bir tarafa bu güzel kenti layık olduğu yere taşımak bizim asli görevimizdir. Bu çalışmaları AK Parti İzmir AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak sunum yapılacak şekilde hazırladık. Birçok vatandaşımızın, hükümetin İzmir'de yaptığı ve halkın hizmetine sunduğu icraatları göstermek için 30 ilçede sergiler düzenleyeceğiz" dedi.

'AK PARTİ AŞKINI İSPATLADI'

İzmir'in en iyilere layık olduğunu dile getiren İbrahim Derici, "Biz 19 yılda ülkemizin her yerinde olduğu gibi İzmirimize de çok sayıda eserler kazandırdık daha da kazandırmaya devam edeceğiz. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. AK Parti, İzmir sevgisi ve aşkını ispatlamıştır. Daha büyük vizyon projeleriyle son Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ ve tüm milletvekillerinin çalışmalarıyla İzmir'i daha iyiye ve daha ileriye taşıyacağımıza eminiz" diye konuştu.

BELEDİYELER SINIFTA KALDI

Hazırlanan sunumda, yerel yönetimlerin bunca yıl boyunca kentin bir çok sorununu çözemeyerek sınıfta kaldığından da bahsedildi. 'Yerel yönetimler bu süre içinde ne altyapı, ne körfez kirliliği, ne imar, ne trafik ne de otopark sorununu çözebildi' ifadelerine yer verilirken, eğer AK Parti yönetimleri olsaydı trafik, altyapı, imar gibi İzmir'in kangren olmuş sorunlarının da çoktan çözülmüş olacağı vurgulandı.

İŞTE ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN O YATIRIMLARDAN BAZILARI

EĞİTİM

İzmir'deki okul sayısı 1424'ten 2910'a çıktı. Okullara 17 bin 523 akıllı tahta ve 60 bin tablet kazandırıldı. İzmir'de 5 üniversite sayısı 19 yılda 11'e yükseltildi. Öğrenci sayısı da 41 binden, 185 bine çıkarıldı.

SAĞLIK TESİSLERİ

İzmir'de Şehir Hastanesi başta olmak üzere 69 hastane (sağlık tesisi) yapıldı. Torbalı, Urla, Tire, Menemen, Aliağa, Bergama, Karşıyaka, Kemalpaşa, Bayındır, Karaburun, Kiraz ve Seferihisar olmak üzere neredeyse tüm ilçelere modern devlet hastaneleri kazandırıldı. Yatak sayısı 8 kat arttı. Yoğun bakım üniteleri 99'dan 764'e, MR sayısı 1'den 27'ye, bilgisayarlı tomografi sayısı 7'den 39'a, ultrason cihazı sayısı 42'den 398'e çıkarıldı.

SPOR TESİSLERİ VE STADLAR

Başta Göztepe ve Alsancak Stadı olmak üzere İzmir'e spor alanında 69 yeni tesis kazandırıldı.

İZBAN EGERAY-İZBAN, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile İzmir'e kazandırıldı. 136 kilometre ray ve 41 istasyon açıldığından beri Türkiye nüfusunun 10 katı kadar yani 850 milyon yolcu taşındı. Dünya çevresinin 1420 katı kadar yol kat edildi.

KÖPRÜ, TÜNEL, YOL, KAVŞAK, VİYADÜKLER

İzmir Çevreyolu ve Karşıyaka Tünelleri'nden sonra İzmir-Çanakkale Otoyolu ve Konak Tünelleri ile İzmir'in trafiği rahatlatılırken, Sabuncubeli Tüneli ile İzmir-Manisa arası daha güvenli ve kısa hale getirildi. İstanbul- Bursa-İzmir Otoyolu kapsamında Belkahve Tüneli yapıldı. Güzelbahçe-Kuşadası, Güzelbahçe- Karaburun, Torbalı-Kemalpaşa, TorbalıÖdemiş, Bergama-Soma, İzmir-Ankara duble yolları ile araç trafiği ve ulaşım büyük ölçüde rahatlatıldı. 2386 kilometrelik köy yolu yapılarak asfaltlandı. KÖYDES projesiyle İzmir'de yol ve içme suyu problemi olan köy kalmadı.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

İzmir'e yapılan yeni organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerle istihdam 150 bine çıkarıldı. Sicile kayıtlı sanayi tesisi sayısı 2002'de 351 iken 553'e çıktı. OSB sayısı 4'den 16'ya çıktı. Halen yapılmakta olanlarla birlikte bu sayı 22'ye yükselecek.

MARİNALAR, BARINAKLAR VE ÇANDARLI LİMANI

Çeşme Marina, Teos Marina ve Alaçatı Marinaları ile Güzelbahçe, Mordoğan ve Foça Balıkçı Barınakları ile denizciliğin gelişmesine büyük katkı sağlandı. Türkiye için çok önemli bir proje olan ve yapımı süren Çandarlı Limanı da tamamlandığında dünyanın ilk 10 limanı arasına girecek.

ADALET HİZMETLERİ

İzmir Adliye Sarayı, kente kazandırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin yanı sıra ayrıca Çeşme, Dikili, Menderes, Menemen, Torbalı, Tire, Ödemiş, Urla ve Bayındır ilçelerine de yeni adliye binaları da yapıldı.

TOPLU KONUT

TOKİ, İzmir'de son 19 yılda toplam 18 bin konut,14 ilkokul, 7 hastane, 11 ticaret merkezi, 21 spor salonu ve 1 stadyum yaptı. Ayrıca 30 Ekim 2020'de meydana gelen büyük İzmir depreminden tam 1 yıl sonra depremzedelere konutları hazırlanarak teslim edilmeye başlandı.

DOĞALGAZ VE TEMİZ ENERJİ

İzmir'e doğalgaz getirilerek kentteki hava kirliliğinin önüne geçildi. Böylece İzmir'in temiz enerji sorunu çözülmüş oldu.

TARİH, KÜLTÜR, TURİZM

Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan kentteki kültür varlıkları korunarak restorasyon çalışmalarıyla cazibe merkezi haline getirildi. Müzelerdeki kayıtlı eser sayısı ise 100 bin 478'den 214 bin 016'ya çıktı. Turizm tesis sayısı 132'den 246'ya çıktı. Mavi Bayraklı Plaj sayısı 23'ten 52'ye çıkarıldı.

TARIM

Tarımdaki destekler 8 milyon liradan 2,6 milyar liraya çıkarıldı. Ayrıca arı kovan sayısı 137 binden 755 bine, küçükbaş hayvan sayısı 625 binden 1 milyon 100 bine çıktı. İzmir, 65 bin traktör sayısı ile Manisa ve Konya'dan sonra 3. il oldu.

BARAJLAR

Gördes Barajı ile İzmir'in tamamının içme suyu ihtiyacı çözüldü. 451 bin dekar alanın sulama sorunu çözüldü. Beydağ Barajı başta olmak üzere Yiğitler, Karaçam, Çandarlı, Bozköy, Karareis, Rahmanlar, Yortanlı, Çaltıkkoru, Zeytinova, Kavakdere, Çıtak, Çandarlı, Mordoğan, Haliller, Ataköy, Emiralem, Bademli, Yukarıkırıklar, Aktaş, Yiğitler, Salman barajları bitirilip devreye alındı.

ORMANLAR

Yüzde 40'ı ormanlardan oluşan İzmir'de 1 milyon dekarlık alan ağaçlandırılarak ormanlık arazi sayısı toplam 4 milyon 757 bin 790 dekara yükseltildi. Ormanların kalitesi artırılırken 7 tabiat parkı, 71 mesire yeri ve 3 şehir ormanı kuruldu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

İzmir yenilenebilir elektrik üretiminde Türkiye'de birinci oldu. Kurulan santrallerle 4329 megawat elektrik üretimine çıkıldı. 22 bin 910 kilometre olan dağıtım hattı hem yenilendi hem de 35 bin 150 kilometreye çıkarıldı.

ADNAN MENDERES HAVALİMANI

Adnan Menderes Havalimanı, yenilendi ve büyütüldü. Böylece uluslararası ödüllü bir havalimanı haline geldi. Yolcu sayısı ise 2002'de 1 milyon 800 bin iken 2018'da 14 milyona çıktı.

■ TOLGA TEKİN