İzmir İZSU su kesintisi 2 Nisan Cumartesi

İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 2 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 2 NİSAN CUMARTESİ

BORNOVA ERZENE

02.04.2022 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME MUSALLA

02.04.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK ANADOLU, HUZUR, ZEYBEK, TRAKYA

02.04.2022 saat 10:15 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

MENEMEN YEŞİL PINAR

02.04.2022 saat 10:30 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

NARLIDERE NARLI

2.04.2022 saat 10:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KAYAKÖY, BİRGİ

02.04.2022 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KUŞÇUBURUN

02.04.2022 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.