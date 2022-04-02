İzmir’i fırtına vurdu

İzmir'de dün gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Deniz seferleri uzun süre iptal edilirken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Bir binanın çatısında duran hazır betonlar ise park halindeki aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.

Karabağlar ilçesinde fırtına sebebiyle bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrilirken, Konak'taki St. John Anglikan Kilisesi'nin bahçesinde bulunan iki ağaç da fırtınaya dayanamayıp, yıkıldı. Konak İsmet Kaptan Mahallesi 1375 sokaktaki bir otelin çatısında bulunan hazır betonlar, park halindeki bir aracın üzerine düştü. Büyük panik yaşandı.

MOTOSİKLETLİLERE TRAFİK YASAĞI

Meteoroloji, İzmir'de güney ve güneybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgarların, 3 Nisan gecesine kadar süreceğini bildirildi. İzmir Valiliği, 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar motosiklet ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışını yasakladığını duyurdu.