AK Parti İzmir’den Bergama çıkarması

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 'Karınca Modeli' çalışma programı bu hafta Bergama'nın köylerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 kişilik AK Kadro, gün boyu köylerde esnaf, çiftçi, üye ve muhtar ziyaretleri gerçekleştirdi. Alan çalışmasını ekibiyle birlikte yürüten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; bölge yatırımları ve tarım desteklerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanlığı'nın İzmir'in 3. Serbest Bölgesi Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni (BASBAŞ) önemsediklerini vurgulayan Başkan Sürekli, "3. serbest bölgenin yapım aşamasına gelindi. AK Parti'nin yine lafla değil, emekle, çalışarak yol aldığının göstergesi olacak önemli bir proje. Bergama'da hayata geçecek ve 20 bin insanımıza iş kapısı da olacak. AK Parti, yapacağım diyorsa yapar. Ayakları yere basar ve Milletin, devletin, memleketin hayrınadır" şeklinde konuştu.