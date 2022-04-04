AK Partili Dağ’dan Buca metrosu açıklaması: Tüm Türkiye bilmeli

AK Partili Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuk olduğu televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelerin verdikleri sözleri tutmadıklarına dikkat çeken Dağ, Buca Metrosu'na ilişkin süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

'İZMİR HALKI BİLİYOR'

BUCA Metrosu ihale sürecini detaylandırarak anlatan ve tüm Türkiye kamuoyunun bu konuda bilgilenmesi gerektiğini ifade eden Dağ, "Buca Metrosu sürecinde ne olduğunu İzmir kamuoyu biliyor; Türkiye de bilmeli. Seçimden sonra CHP'li başkan yatırım programına alınması konusunda bizden de talepte bulundu. Bizim de takiplerimizle, Cumhurbaşkanımızın kararıyla onayı yayınlandı. Haziran 2019'dan 2021 Mart aylarına kadar hazırlık çalışmaları devam etti ve ihale yapıldı. İhaleye 7-8 firma katılmış, teklifler verilmiş. En düşük teklif veren firma,Nurol ve Yapı Merkezi ortaklığı. İkinci firma Gülermak."

'BİZ TEPKİ GÖSTERDİK'

İHALENİN sonuçları açıklanmayınca bazı laflar dönmeye başladığını söyleyen Dağ, "Sonuç açıklandı, 529 milyon lira fazla teklif veren firma kazandı. Biz buna tepki gösterince Soyer, 'Biz karar vermedik, uluslararası kuruluş karar verdi' diyor. Biz de 'Parayı veren kararı mı veriyor?' dedik, sonra 'Biz karar verdik' diye açıklama yaptılar, yürütmeyi durdurma kararı duyulunca. Birinci teklifi veren firmalar dava açmış, Danıştay'a gitti ve süreç devam ediyor" dedi.