İzmir elektrik kesintisi 4 Nisan Pazartesi

Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Yapılan duyuruya göre İzmir'de de bugün elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 4 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? araştırması da arttı. İşte 4 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Yapılan duyuruya göre İzmir'de de bugün elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 4 Nisan Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
ALİAĞA
04.04.2022 10:00 14:00 AG BAKIM ÇALIŞMASI HELVACI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAHALLESİ PAPATYA KÜME EVLERİ, CEMALETTİN AKSU CADDESİ, YILDIZ MANGAL VE CİVARLARI
BAYINDIR
04.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma FATİH MAH. TM1 5/3 NUMARALI HAVUZ TRAFOSU KABIN TRAFOSU TAMAMINDA
BORNOVA
04.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,İZYUVA, SARAYKENT, 113/7,113/17,113/19-22-25,133/15 SOKAKLAR VE CİVARI
BUCA
04.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ZAFER MAHALLESİ,ATATÜRK CADDESİ,205/25,2401 SOKAKLAR VE CİVARI
04.04.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355,339 SOKAKLARI VE CİVARI
04.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,MENDERES CADDELERİ,335,337,355,339 SOKAKLAR VE CİVARI
ÇEŞME
04.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması REISDERE MAHALLESI 6001 SOKAK KISMEN, 6004/1, 6004/3, 6097, 6099, 6103, 6104, 6154, 6159, 6160, 6163 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
DİKİLİ
04.04.2022 09:00 13:30 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ 203, 204, 206, 324, 388 SOKAKLARI VE CİVARLARI
04.04.2022 09:30 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ 104, 103, 111, 109, 108, 107, 106 SOKAKLARI, SELİM SOKAK, KÖROĞLU, TALAT EMMİ CADDELERİ VE CİVARLARI
04.04.2022 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE GAZİPAŞA MAHALLESİ 16, 18, 31, 81 SOKAKLARI, ŞEHİT SAMİ AKBULUT CADDESİ VE CİVARLARI
04.04.2022 10:00 17:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE SALİMBEY MAHALLESİ 10, 24, 26, 28, 16, 12 SOKAKLARI VE CİVARLARI
FOÇA
04.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAĞARASI HACIVELİ MAHALLESİ 408, 409, 433, 434, 81, 8/2 SOKAKLARI VE CİVARLARI
04.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BAĞARASI KAZIMDİRİK MAHALLESİ 1/4, 1/5, 2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 4/2, 402, 402/2, 404, 417, 417/1, 417/2, 417/3, 6, 6/1 SOKAKLARI VE CİVARLARI
KARŞIYAKA
04.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,1813,1803/2,1821/1 SOKAKLAR VE CİVARI
04.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BOSTANLI MAHALLESİ,CENGİZ KOCATOROS,1821/1,1819/3,1803/2 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
04.04.2022 09:00 15:00 AG Arıza Bakım Onarım SEKIZEYLÜL MAH. İZMIR CAD. TR-28 C KOLU
04.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI, 9222,9224,9229,9271 SOKAKLARI VE CIVARI DM-2/8 F KOLU
KİRAZ
04.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI KAYADIBI SOKAK TR-8
04.04.2022 10:00 18:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI KÜÇÜK İBRAHIMLER SOKAK TR-2
MENDERES
04.04.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım CÜNEYTBEY MAH. İBRAHIM TURAN CADDESI TR-5 E KOLU
ÖDEMİŞ
04.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SÜLEYMAN DEMIREL MAHALLESI PIRLANTA EVLER SITESI
TİRE
04.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma İHSANIYE MAH-ARKADAŞ SK-NILÜFER SK-SARUHAN SK-YÖRÜKOĞLU SK-FADILOĞLU SK-MÜEZZIN SK-BERBER SK-GÖKÇEN EFE CD-KAZIM DIRIK CD-KÖŞK CD-SOLAKOĞLU ÇKMZ-KOCAMAN ÇKMZ-NAR SK-DEVECI SK-KARAKULAK SK-YAKUPAĞA SK-YAVUZ SELIM CD-FABRIKA SK-IŞIK SK-KARAGAZI CD-LALE SK-İNKILEP SK-YENI SK-KARACAALI SK. L-08
04.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BOYNUYOĞUN MAH-ÇINIYERI MAH-IŞIKLI MAH-CAMBAZLI MAH-GÜME MAH-DALLIK MAH-YAMANDERE MAH-BÜYÜKKEMERDERE MAH-KÜÇÜKKEMERDERE MAH-DÜNDARLI MAH-SOMAK MAH-KÜÇÜKBURUN MAH-ÇERIKÖZÜ MAH-DIBEKÇI MAH-TOPARLAR MAH-DAĞDERE MAH-MUSALAR MAH-KÜÇÜKKÖMÜRCÜ MAH-BÜYÜKKÖMÜRCÜ MAH-ÇAĞDAŞ ANADOLU KOLEJI-GRB SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR.
TORBALI
04.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması ORMANKÖY TAMAMI VE OVA SULAMA ABONELERI TR-1 VE TR-2
URLA
04.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması BIRGI, UZUNKUYU ZEYTINLER ZEYTINELI MAHALLELERIDIR