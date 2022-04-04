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İzmir elektrik kesintisi 4 Nisan Pazartesi

İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak mı? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? araştırması da arttı. İşte 4 Nisan Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...