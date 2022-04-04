İzmir’e Türkiye’nin ilk otizm kampüsü kuruluyor

ANADOLU Otizm Vakfı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Türkiye'de ilk örneğinin İzmir'de yapılacağı 'Anadolu Otizm Vakfı Otizm Kampüsü' temel atma töreni gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki tüm partilerin oy birliğiyle Anadolu Otizm Vakfına tahsis edilen Güzelbahçe'deki 15 dönümlük arazi üzerine yapılacak Anadolu Otizm Vakfı Otizm Kampüsü'nün temel atma töreni, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapıldı.

ÖRNEK PROJEYE TEŞEKKÜR ETTİ

KAMPÜSTE 'Özel Eğitim ve Rehabilitasyon', 'Sosyal Hizmetler', 'İşbirliği ve Koordinasyon' birimleri ile 'Bilgi Bankası ve Kütüphane' yer alacak. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun video mesajlarının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Anadolu Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Uyar açılış konuşmalarını yaptı. Uyar, örnek proje için katkı veren herkese teşekkür etti.



TÜRKİYE'DE EN FAZLA İKİNCİ ÖLÜM NEDENİ KANSER

RADYASYON Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Özkök, kanserin Türkiye'de sebebi bilinen ölümler sıralamasında kalp-damar hastalıklarından sonra en sık görülen ikinci ölüm sebebi olduğunu söyledi. 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Serdar Özkök, "Yaygın görülen birçok kanser türünün en az üçte biri daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin artırılması, alkol kullanımının azaltılması ultraviyole radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile önlenebilmektedir" dedi.



MERT ALPDÜNDAR