Cinayetin nedeni kayıp bir telefon

İZMİR'İN Konak ilçesinde, kayıp bir cep telefonu yüzünden tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay önceki gece ilçeye bağlı Atilla Mahallesi'nde meydana geldi. Necati Bakırcı (24) ile arkadaşı E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından E.S, Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S. ise suç aleti ile birlikte olay yerinden kaçtı. Necati Bakırcı, ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Bakırcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen ailesi ise hastanede sinir krizi geçirdi.

SUÇ ALETİYE YAKALANDI

OLAYLA ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi E.S'yi 30 dakika gibi kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan E.S'nin ifadesinde arkadaşıyla kayıp olan bir cep telefonu yüzünden tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. ■ FATİH ŞENDİL