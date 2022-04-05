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Hepsi İzmir'de durdurulan araçtan çıktı! Osmanlı, Roma ve Bizans döneminden kalma

İzmir'de gelen bilgi üzerine harekete geçen ekipler şüpheli bir araı durdurdu. Yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 90 parça tarihi eser çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.