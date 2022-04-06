‘Artemis’ yarım asır sonra görücüye çıktı

İZMİR Arkeoloji Müzesi yetkililerinin müze koleksiyonundan seçtiği kült ve ritüel eserlerden her ay birkaçı, depolardan çıkarılarak sergileniyor. Sergilenen eserler arasında bu ay Yunan mitolojisi tanrıçası 'Artemis'in, Manisa'nın Kula ilçesindeki Thermai Thesos Antik Kenti'nde 1963'te bulunan ve İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde 1956'da bulunan heykellerine yer verildi. Roma dönemine ait olan, doğayı ve kadını koruması ayrıca bereket getirmesi için yapıldığı belirtilen 'Artemis' heykeli büyük ilgi gördü. ■ SERKAN ÖZCAN

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