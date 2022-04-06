Durdurulan şüpheli araçtan tarih fışkırdı!

İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan yol kontrolünde, belirlenen araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 sikke, 1 gümüş ikram tepsisi, 1 kaplumbağa uyarı düdüğü, 3 kan sunağı, 1 kandil, 10 altın kolye, 1 altın toka, 2 altın küpe, 35 bronz elbise düğmesi, 1 gözyaşı şişesi, 1 Anadolu köpeği objesi ve 30 adet tarihi eser niteliğinde obje olmak üzere toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi. ■ ÖMER DUR

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