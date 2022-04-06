İzmir İZSU su kesintisi 6 Nisan Çarşamba

Elektrik ve su kesintileri günün en çok araştırılanları arasında. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait kesintilerin duyurusunu yaptı. İşte 6 Nisan Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri günün en çok araştırılanları arasında. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Elektrik ve su kesintileri günün en çok araştırılanları arasında. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte İZSU'nun duyurusuna göre İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
ÇEŞME OVACIK
06.04.2022 saat 11:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA TUNA
06.04.2022 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK 1.KADRİYE, 2.KADRİYE, DAYIEMİR, DOLAPLIKUYU, SELÇUK, SÜVARİ, ALTAY, TINAZTEPE, TUZCU, ÜLKÜ
06.04.2022 saat 09:55 ile 11:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK 26 AĞUSTOS
06.04.2022 saat 11:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK BELEVİ
06.04.2022 saat 10:05 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI ÖZBEY
06.04.2022 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.