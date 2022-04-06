İzmir’de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! 2022 Ramazan pidesi fiyatları ne kadar?

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesine sayılı günler kaldı. Ramazan sofralarının vazgeçilmez parçalarından bir tanesi olan Ramazan pidesi vatandaşlar tarafından hem özlendi hem de 2022 yılında fiyatı merak edildi. İftar ve sahur sofralarının bir parçası olan Ramazan pidesi sade ve yumurtalı olarak ikiye ayrılıyor. Pide kaç lira? Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti Ramazan pidesi İzmir'de ne kadara satılacak? İşte ramazan pidesi fiyatı...

İZMİR'DE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak.



Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak.





Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

RAMAZAN PİDESİ HAMURU NASIL PÜF NOKTALARI

Lezzetli pide yapımında maya çok büyük öneme sahip. Mayanın daha rahat çalışabilmesi için tarifinizdeki malzemeleri oda sıcaklığında kullanmalısınız. Mayalanma için nemli, ılık ve kapalı bir ortam gerekir. Doğru mayalanan ve mümkünse buhar verilerek pişirilen hamur demek, iyi kabarmış bir Ramazan pidesi anlamına gelir.

RAMAZAN PİDESİNİN HAMURUNA NE KONUR?

Gerçek Ramazan pidesi olarak bilinen fırın pidesinde süt kullanılmaz. Un, su, maya ve tuz ile hamur hazırlanarak yapılır. Pastane usulü Ramazan pidesinde ise süt, şeker ve bazı tariflerde sıvı yağ ya da tereyağı kullanılır ve çıtır pide yerine daha yumuşak, çörek tarzı bir Ramazan pidesi yapılır.

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

İşte kolayca yapıp, fırından çıkar çıkmaz taze taze yiyebileceğiniz ramazan pidesi tarifilerimiz. Yumurtalı, sütlü çok lezzetli, kıyır kıyır pide tarifleri...

YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yapımı için malzemeler

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

2 çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı su

Susam

Çörekotu

Yumurtalı ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır?

Maya ve toz şekeri ılık suya ekleyip karıştırın. Mayanın canlanması için birkaç dakika bekledikten sonra üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edin. Unu ve tuzu da ekleyip pürüzsüz bir hamur elde edene dek 10-15 dakika yoğurun. Hamurunuz istediğiniz kıvama gelince ikiye ayırın. Hamurların üzerine nemli bir bez örtün ve yarım saat kadar oda sıcaklığında mayalandırın. Yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağı çırpın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serip hamuru buraya aktarın. Elinizi yağlayıp hamuru kenarlarından çekerek büyütün. Diğer hamura da aynı işlemi yapın. Hamurlarınızı bu şekilde 15 dakika da tepside mayalandırın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mayalanan pidelerin üstlerini bıçağın ucuyla çizerek baklava deseni verin. Hazırladığınız yumurtalı yoğurtlu karışımı pidelerinizin üzerine sürün. Son olarak zevkinize göre çörekotu ve susam serpin ve fırınlayın. Pideleriniz kabarıp kızardığında pişmiş demektir. Fırından alıp ilk sıcağı çıktıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz…

En güzel en lezzetli ramazan pidesi tarifi için malzemeler oldukça basit. Sizin için ayrıntılı ramazan pidesi tarifi vererek iftar sofralarınızı lezzetlendiriyoruz. Peki, evde ramazan pidesi nasıl yapılır? İşte ramazan pidesi tarifi, evde ramazan pidesi yapımı...

Sütlü ramazan pidesi tarifi

Sütlü ramazan pidesi tarifi için malzemeler

2 su bardağı ılık süt

2 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket yaş maya

4-4. 5 su bardağı un

Üzerine

1 yumurta sarısı

Susam, çörekotu

SÜTLÜ RAMAZAN PİDESİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yumuşacık, çok lezzetli, kocaman kabaran bir pide. Süt, şeker ve mayayı karıştırıp 15 dakika bekletelim. Tuz ve 3. 5 bardak unu havuz yapıp ortasına sütlü karışımı dökelim ve yoğurmaya başlayalım. Biraz daha un gerekecektir. Ben 4 bardaktan biraz fazla kullandım. Üzerini kapatıp 30 dakika dinlendirelim. Tekrar yoğurup 20 dakika daha dinlendirelim. Az unlu tezgahta 2 cm kalınlığında açıp üzerine yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alalım. 20 dakika da tepside mayalansın. Tırnakla şekil verip yumurta sarısı sürelim. Susam ve çörek otu serpip 200 dereceye ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirelim. Afiyet olsun.