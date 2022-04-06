Kan davası değil can davası!

İzmir Buca'da ağabeyinin katil zanlıları arasında bulunan İbrahim Dağ'ı Mart ayında kan davası yüzünden öldürdüğü iddiası ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Emre Yavuz'un ifadesi ortaya çıktı. Dağ'ı ağabeyinin intikamını almak için değil, kendisini vuracağını sandığı için öldürdüğünü söyleyen Yavuz'un, "Daha önce beni öldüreceğine dair sözler sarf etmiş. Olay günü tesadüfen ganyan bayiinde karşılaştık. Elini beline atınca beni öldüreceğini sanıp silahımı ateşledim" dediği öğrenildi.

'TANIK İFADELERİ VAR'

Emre Yavuz'un avukatı Fatih Seyfikli, İbrahim Dağ'ın birkaç kez Yavuz'un çalıştığı hipodroma gelip kendisini sorduğuna ve 'ailenin en büyüğünü öldürdüm, en küçüğünü de öldüreceğim' dediğine dair tanık ifadeleri olduğunu söyleyerek, "Müvekkilim, olay günü tamamen tesadüfen ganyan bayiinde karşılaşınca, o kişi eline belini atmış. Müvekkilim de kendini korumak için silahını çekmiştir. Olay anı ve atış ile ilgili gerekli rapor ve incelemeleri bekliyoruz. Kriminal raporların gelmesi ile de bazı gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

ARALARINDA UZUN SÜREDİR HUSUMET BULUNUYORDU

OLAY, 8 Mart'ta saat 17.00 sıralarında Buca ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi, Akdoğan Caddesi'ndeki bir ganyan bayisinde meydana geldi. İbrahim Dağ'ın, yanına uzun süredir aralarında husumet bulunan Emre Yavuz geldi. 2010 yılında ağabeyi Maşallah Yavuz'un öldürülmesi ile ilgili açılan davanın sanıklarından biri olan İbrahim Dağ ile Emre Yavuz arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Emre Yavuz, belinden çıkardığı tabancayla Dağ'a ateş edip kaçtı. Dağ yaşamını yitirirken Yavuz ise olaydan bir süre sonra Şirinyer Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu.

FATİH ŞENDİL