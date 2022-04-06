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Haberler İzmir Karşıyaka’da kamusal görünümlü rant planı

Karşıyaka’da kamusal görünümlü rant planı

6.4.2022

Karşıyaka’da kamusal görünümlü rant planı
İZMİR Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlandıktan sonra oy birliğiyle ret edilen "Cumhuriyet Mahallesi 1 Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı" hakkında açıklamalarda bulundu. Boztepe, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kararı oy birliğiyle almamıza rağmen gerek Başkan Cemil Tugay gerekse Karşıyaka Belediyesi'nin meclisi gündeminde konu yeniden tartışmaya açılıyor ve alınan karara yönelik itirazlar yapılacağı, itirazların kabul edilerek getirilen önerinin yine de uygulatılacağı konuşulmaktadır. Karşıyaka'dan gelen kamusal görünümlü rant planının yakın takipçisiyiz. Sonuna kadar da süreci izlemeye devam edeceğiz. Biz yatırımcıya ya da sermayeye karşı değiliz ama sizin yaptıklarınızı da yakından tabip ediyoruz" dedi.
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