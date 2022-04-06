“Yeni Asır’ın efsane yazarı Hazar’ın adı yaşatılmalı”

İZMİR'İN yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan ve Yeni Asır'daki "Dert Babası" isimli köşesiyle büyük ün sahibi olan duayen gazeteci merhum Özdemir Hazar'ın isminin Karabağlar'da yaşatılması için harekete geçildi. Karabağlar Belediyesi Meclisi'nin AK Partili üyesi Fikret Mısırlı, Hazar'ın isminin ikamet adresi civarında bir parka verilmesi yönünde meclise dilekçe verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mısırlı, "51 yıl boyunca aktif gazetecilik yapmış olan Özdemir Hazar'ın adımladığı sokaklarda anısının yaşatılması ve isminin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bu teklifimizin belediye tarafından olumlu karşılanacağını düşünüyoruz" dedi.

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