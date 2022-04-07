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Haberler İzmir Görme engelli adam arkadaş kurbanı oldu

Görme engelli adam arkadaş kurbanı oldu

7.4.2022

Görme engelli adam arkadaş kurbanı oldu
İZMİR Buca'da yaşayan Ahmet Korukeser (42), 13 yıl önce ağır taşıt şoförlüğü yaparken geçirdiği iş kazası sonucu görme yetisini büyük oranda yitirdi. Yüzde 68 görme engeli olan Korukeser, bankadan kendisi için kredi çektiği arkadaşının taksitleri ödemeyişi yüzünden mağdur oldu. Çareyi tefeciden borç almakta bulan Korukeser, 10 bin lira karşılığında 22 bin lira ödemeyi kabul etse de, imzaladığı senedin 42 bin lira olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Aldığı krediyi ödeyemeyen adamın maaşına da banka tarafından haciz konuldu.
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