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Haberler İzmir İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

İzmir'de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden çiftin Suriyeli oldukları öğrenildi.

İHA

07.04.2022, 22:12

İzmir’de devrilen traktörün altında kalan karı-koca hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Tire ilçesi Kazantepe mevkiinde meydana geldi. Bölgedeki bir çiftlikte işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Abdulkerim Asvad ve Vidad Muhaymid isimli çift, iddiaya göre tepede bulunan çiftlikten traktörle indikleri sırada kontrolden çıkan traktör kenarındaki ağaca çarpıp takla attı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşsa da traktörün altında kalan çift olay yerinde can verdi.

Olay yerine itfaiye, AKS ve ambulans sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden çiftin Suriyeli oldukları öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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