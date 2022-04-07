İzmirli depremzedelerden Ankara’da AK Parti ziyareti

İZMİR'DE 30 Ekim 2020 günü yaşanan depremden etkilenen depremzedeler İZDEDA olarak yaşadıkları sorunları dile getirmek için Ankara'ya giderek temaslarda bulundular. Depremzedeler Ankara ziyaretleri esnasında AK Parti Genel Merkezi'ne de ziyarette bulunarak, İzmir Milletvekilleri Binali Yıldırım, Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya ve Necip Nasır ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile görüştüler.

Gerçekleşen buluşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Binali Yıldırım, "Bugün Genel Merkez'imizde İzmir depreminden etkilenen hemşehrilerimizi misafir ettik. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın. Hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.