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Haberler İzmir Menemen’den Külliye’ye 2,5 metrelik dev vazo

Menemen’den Külliye’ye 2,5 metrelik dev vazo

7.4.2022

Menemen’den Külliye’ye 2,5 metrelik dev vazo

MENEMEN'DE 45 yıldır çömlekçiliğe can veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Çömlek Sanatçısı Ahmet Taşhomcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım 2021 tarihinde Menemen'e yapmış olduğu tarihi ziyareti el emeği eseriyle taçlandırmak istedi.

Bu fikrini de Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile paylaştı. 1 aylık kısa bir zamanda 2.5 metre uzunluğunda dev bir vazo yapan Taşhomcu, eserinin hikayesini Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan ile birlikte anlattı. Pehlivan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da böyle bir hediye yakışır" ifadesini kullandı.

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