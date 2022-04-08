İzmir’de yazın susuzluk yaşanır mı? İşte barajlarda son durum...

İZMİR'DEKİ BARAJLARIN SON DURUMU

Hakan Alpsoykan, "Tahtalı Barajı'nda bugün itibarıyla 218 milyon metreküp suyumuz var. Aktif doluluk oranı yüzde 69'dur. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 5'lik bir azalma söz konusu. Metropol ilçelere su veren Balçova Barajı'nda ise 6 milyon 200 bin metreküp suyumuz mevcutken, doluluk oranı ise yüzde 79'da. Bir önceki seneye göre ise yüzde 10'luk düşüş var. Çeşme ilçesi için çok önem arz eden Kutlu Aktaş Barajı'nda ise durum oldukça iyi. 15 milyon 280 bin metreküp su ile yüzde 92 doluluk oranına sahip. Bir önceki seneye göre yüzde 18'lik bir artış söz konusu. Gördes Barajı'nda ise bölgedeki yağışların çok düşük olması sebebiyle orada durum iç açıcı değil. Zaten oradan su almıyoruz. Gördes Barajı'nda 39 milyon 200 bin metreküp suyumuz var ve doluluk oranı ise yüzde 4.7 oranında. Geçen seneye göre kıyasladığımızda yüzde 79'luk bir azalma olduğunu görüyoruz. Ürkmez Barajı'nda ise durum geçen seneyle neredeyse aynı. 7 milyon 900 bin metreküp suyumuz var" dedi.