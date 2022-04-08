İzmir’de yazın susuzluk yaşanır mı? İşte barajlarda son durum...

"HİÇ YAĞMUR YAĞMASA 600 GÜN YETECEK KADAR SUYUMUZ MEVCUT"
Tahtalı Barajı'ndaki su yeterliliğini de değerlendiren Alpsoykan, "Tahtalı Barajı'nda hiç yağmur yağmasa 600 gün yetecek kadar suyumuz mevcut. Tahtalı Barajı'na geçtiğimiz sene düşen yağış 950 milimetreyken bu sene 680 milimetreye düşmüş. 2018-2019 yağış hasadında durumumuz iyiydi, aslında onun iyiliğini yaşıyoruz. O zaman barajımıza 216 milyon metreküp su gelmişti, bu sene 92 milyon metreküp su gelmiş durumda."
SU KULLANIMI AZALDI, KAYIP KAÇAK ORANI DÜŞÜRÜLÜYOR
Pandeminin başlarında temizlik ve hijyen amacıyla su kullanımı sebebiyle su kullanımında yüzde 4'lük bir artış olduğunu hatırlatan Alpsoykan, "Pandemi koşulları biraz daha hafiflediği için su kullanımı yaklaşık yüzde 4 azaldı. Bir de İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su kaçaklarıyla ilgili yapmış olduğu ciddi çalışmalar var. Yönetmeliklere göre 2023 sonuna kadar kayıp kaçak oranlarında yüzde 30'un altına düşmemiz gerekiyor ancak şu anda bizim oranımız yüzde 28.5'larda. Bu oran 2028'de de yüzde 25'in altına inecek. Bu anlamda da su kullanımında bir iyileştirme söz konusu" diye konuştu.