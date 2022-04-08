Orman katiline 5 yıl hapıs

İZMIR'IN Menderes ilçesinde 2 Ağustos 2020'de çıkan ve 430 hektar ormanın küle döndüğü yangınla ilgili yargılanan tutuksuz sanık Ekrem Yener son kez hakim karşısına çıktı. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşmasına taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık salonda yer almadı.

'ZARAR KARŞILANAMAZ'

Mahkeme heyeti, sanığın yangından sonra kaçıp gizlenmesinin, sonradan olay yerine gelip söndürme çalışmalarına katılmasının bir katkı sağlamadığını ve söz konusu zararın karşılanamayacak büyüklükte olduğunu belirterek sanık Ekrem Yener'e 'taksirle orman yangınına neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti kararda, cezada indirime yer olmadığına hükmetti.