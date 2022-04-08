Skandal ’Opera’da tasfiyeye doğru- Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül 2018'de inşaatına başladığı Karşıyaka'daki opera binasında skandallar bitmiyor. Ankaralı Çağdan Mühendislik ile işi üstlenen Avusturyalı Warner Bro şirketi, 'uzman firma' şartını sağlayan tek teklif sahibi olduğu için 102 milyon lira daha yüksek teklif vermesine rağmen 429 milyon liraya ihaleyi kazanmıştı.

Avusturyalı şirket ardından ihaleden çekildi ve iş skandal bir şekilde uzman firma şartını tek başına taşımayan Çağdan Mühendislik'e verildi. Kağnı hızında ilerleyen inşaat, 2-3 aydır yine durdu. İddiaya göre, ihale fiyatı olarak belirlenen 429 milyon lira bitti. Şimdi belediyenin ihaleyi tasfiye edip yeni bir ihaleye çıkacağı belirtiliyor. Yeni ihale için konuşulan rakam ise milyar liranın üzerinde.

ERHAN GÜLENÇ