İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

URLA
09.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE MAH. 12073,12075,12075/1,12111/1 VE 12112 SOKAKLARDIR TR-276
09.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE MERKEZ, 12065,12073,12073/1,12074,12075,12083,12085,12086,12092,12094,12095 ,12096,12096/1,12096/3,12097,12098,12099,12100,12101,12102,12103 SOKAKLARDIR.TR-1
09.04.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,
YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR.
09.04.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,
BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR.