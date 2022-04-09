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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

09.04.2022, 08:48

Elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşancak ilçeler...

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

BAYINDIR
09.04.2022 09:00 17:00 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SADIKPAŞA MAHALLESINDEKI MENDERES BULVARI VE ALBAY ALPAT, YILDIRIM BEYAZID,NECATI BEY CADDELERININ BIR KISMI İLE SOKULLU, AĞUSTOSLU, AYDINLIK, MENEKŞE, OKUL, REMZIYE BIRIZ, ZÜBEYDE HANIM, ORHANGAZI, MEVLANA, HELVACIOĞLU SOKAKLARININ BIR KISMINDA NOT: ENDÜSTRI MESLEK LISESINE AIT ÖZEL TRAFO ETKILENMEKTEDIR.

BAYRAKLI
09.04.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALPASLAN MAHALLESİ,1609/5-3-2-4-8-17-18-19,1620/56,1627 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

BUCA
09.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ADATEPE,MENDERES MAHALLELERİ,ERDEM CADDESİ,KASAPLAR MEYDANI,152/1 SOKAK VE CİVARI
09.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ,694/47,686,686/7,686/6,686/5,697/20,694/14 SOKAKLAR VE CİVARI
09.04.2022 16:00 16:10 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 29 EKİM MAHALLESİ KARAYOLLARI ASFALT PLENT TESİSİ
09.04.2022 16:00 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖKDERE CADDESİ,ALİ KILIÇ,ELİF KILIÇ, İSKAN ÖZDEMİR,MEHMET İSLAM ÖZÇELİK ,ERTAN ERİŞEN, BÜLENT AKBÖRÜ SOĞUK HAVA TESİSLERİ,BİLAL ASLAN,YAMANTAŞ,ASAY METAL,ONUR ARSLAN, NAMETULLAH ERDOĞAN

ÇEŞME
09.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması "ILICA MAHALLESI 5005, 5006, 5008, 5011, 5013, 5015 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE ÇAKABEY MAHALLESI 2236, 2237, 2239, 2249 SOKAKLAR VE ÇEVRESI "
09.04.2022 09:00 17:00 AG Arıza Bakım Onarım MUSALLA MAHALLESI 1050, 1051, 1053, 1054, 1067 SOKAKLAR VE ÇEVRESI İLE 2122 SOKAK KISMEN L-90 F KOLU

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

ÇİĞLİ
09.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT MAHALLESİ,8838,8841 SOKAKLAR VE CİVARI

DİKİLİ
09.04.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI BİMEYKO SİTESİ 74, 68, 66, 58, 54, 82, 76, 64 SOKAKLARI VE CİVARLARI
09.04.2022 10:00 12:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ, TOLGAR, AYYILDIZ MAVİKUM, İLKYANKI, ARIKENT, BİMEYKO, GAMA SİTELERİ, DENİZKÖY MAHALLESİ MERADA, İLKNAK SU ÜRÜNLERİ VE CİVARLARI
09.04.2022 10:00 16:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ 1088, 228, 1091, 753 SOKAKLARI, SAHİL ÖZLEM SİTESİ MEVKİİ VE CİVARLARI
09.04.2022 10:00 16:30 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ SAHİL ÖZLEM SİTESİ VE CİVARLARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

FOÇA
09.04.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İSLAMSARAY MAHALLESİ, TÜVTÜRK, KÜÇÜK SANAYİ VE BP İSTASYON CİVARLARI
09.04.2022 09:00 16:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA ATATÜRK MAHALLESİ DEĞİRMENLİK, MERSİNAKİ CADDELERİ, 77, 92, 94, 99, 102 SOKAKLAR VE CİVARLARI
09.04.2022 10:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ FOÇA FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ALİ STAİR CADDESİ, AKAR, ÇAĞRI, DOĞAN, DEĞİRMENDERE, EFSANE, FİLİZ, GONCA, KAVAKLI, KIRLANGIÇ, KÖKNAR, SICAKDERE, SOĞUKSU, TOMURCUK, YEŞİL SOKAKLAR VE CİVARLARI
09.04.2022 11:00 15:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GERENKÖY MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 85 YIL CUMHURİYET CADDESİ VE CİVARLARI

GAZİEMİR
09.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,1142,1142/4,1143,1143/2-3,1144,1144/1,1179,1180, 1180/1,2,1187,1188 SOKAKLAR VE CİVARI
09.04.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE EMREZ MAHALLESİ,ÇAMLIK CADDESİ,194,195,196,210,211,214,215,216,217, 219,220,4294, 4309,4315,4316,4317 SOKAKLAR VE CİVARI

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

GÜZELBAHÇE
09.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATATÜRK MAHALLESİ,ERLER,MESERRET,ŞEHİT KEMAL CADDELERİ,714,KAZIM DİRİK, 720 SOKAKLAR VE CİVARI
09.04.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YELKİ MAHALLESİ,NAMIK ELAL CADDESİ VE CİVARI

KARŞIYAKA
09.04.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,2041/4,2041/5 SOKAKLAR VE CİVARI
09.04.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6601,1595,6093 SOKAKLAR VE CİVARI

KEMALPAŞA
09.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ULUCAK İSTIKLAL MAH , ULUCAK CÜMHÜRIYET MAH. 130 SOK GAZI BULVARI 9139 9113 9113/2 113/1 9150 9244 9125 9144 TURGUT OZAL BULVARI M-334

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KİRAZ
09.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1
09.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma YENI MAHALLE MENDERES CADDESI , MANOLYA ,GÖKÇEN , DERE, KÜÇÜK MENDERES, 1. SOKAK , 2. SOKAK VE CIVARLARI TR-4
09.04.2022 09:00 13:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma CUMHURIYET,İSTIKLAL KIRKÖY VE YENI MAHALLELER TAMAMI VE SEVIN PLASTIK, YEŞIL KELES AYKANLAR VE KIRAZ DEVLET HASTANESI ÖZEL TRAFOLARI
09.04.2022 09:00 13:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma SULUDERE,CRITLER,AYDOĞDU,ÇÖMLEKÇI,ÇANAKÇI,HISAR,VELILER,SARISU,BAŞARAN,ARKACILAR,ŞEMSILER,UMURCALI ,YENIŞEHIR MAHALLELERI
09.04.2022 09:30 17:30 OG Yatırım Tesisi Devreye Alma ÖREN MAHALLESI MERKEZ SOKAK VE KÜÇÜK ÖREN SOKAK TR-1

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

MENEMEN
09.04.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE TÜRKELLİ KÖY İÇİ FATİH MAHALLESİ, YILDIRIM MAHALLESİ, ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLARI

TİRE
09.04.2022 09:00 17:00 AG Yatırım Tesisi Devreye Alma ŞHT.MEHMET ÇOBAN BLVR. BIR KISMI-ŞAIR NEDIM SK-KAZIM DIRIK CD-GAZI MUHTAR PAŞA CD-GAZI OSMAN PAŞA CD-KAZIM KARABEKIR CD TR-6 B KOLU
09.04.2022 09:00 10:00 OG Manevra İSTIKLAL MAH-KARACAALI MAH-PAŞA MAH-DUATEPE MAH-İPEKÇILER MAH-KURTULUŞ MAH.-DERE MAH.CUMHURIYET MAH.YENI MAH.-DUMLUPINAR MAH-KETENCI MAH.BAHARIYE MAH.ERTUĞRUL MAH.İHSANIYE MAH.DUATEPE MAH.

TORBALI
09.04.2022 09:00 17:00 AG Şebeke Bakım Çalışması KARAKUYU MAHALLESI SERA, BARBAROS,BALCILAR,ENGINAR,SOKAKLAR FATIH,M.KEMALPAŞA,MIMAR SINAN CADDELERI VE CIVARI TR-4 VE TR-5

İzmir elektrik kesintisi 9 Nisan Cumartesi

URLA
09.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE MAH. 12073,12075,12075/1,12111/1 VE 12112 SOKAKLARDIR TR-276
09.04.2022 09:00 17:00 OG Şebeke Bakım Çalışması GÜLBAHÇE MERKEZ, 12065,12073,12073/1,12074,12075,12083,12085,12086,12092,12094,12095 ,12096,12096/1,12096/3,12097,12098,12099,12100,12101,12102,12103 SOKAKLARDIR.TR-1
09.04.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,

YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR.

09.04.2022 09:00 11:00 OG Arıza Bakım Onarım KUŞÇULAR,ALTINTAŞ,İÇMELER,TORASAN,YAĞCILAR,DEMIRCILI,GÜLBAHÇE,

BALIKLIOVA,BARBAROS,KADIOVACI,ZEYTINLER,ZEYTINELI,UZUNKUYU,BIRGI,NOHUTALAN MAHALLELERIDIR.

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