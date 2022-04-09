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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...

09.04.2022, 10:10

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

BORNOVA DOĞANLAR
09.04.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA YİĞİTLER
09.04.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

ÇEŞME ŞİFNE
09.04.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI
09.04.2022 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

GAZİEMİR BEYAZEVLER
09.04.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ŞEHİTLER, METİN OKTAY, SALİH OMURTAK
09.04.2022 saat 09:20 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

KİRAZ YENİ
09.04.2022 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ CUMHURİYET
09.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

KONAK DOLAPLIKUYU, TINAZTEPE
09.04.2022 saat 07:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES AHMETBEYLİ
09.04.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
09.04.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

MENEMEN YAHŞELLİ
09.04.2022 saat 09:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL
09.04.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR
09.04.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK CUMHURİYET

09.04.2022 saat 08:00 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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