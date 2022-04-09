İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir su kesintisi detayları...
BORNOVA DOĞANLAR
09.04.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA YİĞİTLER
09.04.2022 saat 09:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ŞİFNE
09.04.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI
09.04.2022 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR BEYAZEVLER
09.04.2022 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ŞEHİTLER, METİN OKTAY, SALİH OMURTAK
09.04.2022 saat 09:20 ile 10:50 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
KİRAZ YENİ
09.04.2022 saat 08:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ CUMHURİYET
09.04.2022 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK DOLAPLIKUYU, TINAZTEPE
09.04.2022 saat 07:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES AHMETBEYLİ
09.04.2022 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES TEKELİ ATATÜRK, TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK
09.04.2022 saat 09:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır
MENEMEN YAHŞELLİ
09.04.2022 saat 09:45 ile 13:45 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN 29 EKİM, 9 EYLÜL
09.04.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK, CAMİKEBİR
09.04.2022 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK CUMHURİYET
09.04.2022 saat 08:00 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.