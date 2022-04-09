İzmir İZSU su kesintisi 9 Nisan Cumartesi

İZSU'dan yapılan duyuruya göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde ve ne kadar süreli olacağını araştırıyor. İşte 9 Nisan Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...