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Haberler İzmir Katil zanlısı parkta otururken yakalandı

Katil zanlısı parkta otururken yakalandı

9.4.2022

Katil zanlısı parkta otururken yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evinde bıçaklanarak öldürülen Arif Kıvrak'ın (52) katil zanlısı N.T. (41), polis tarafından parkta otururken yakalandı. Olay önceki gün meydana gelmiş, 2 çocuk babası Kıvrak, 4 katlı apartmanın en üst katındaki dubleks dairede, birlikte yaşadığı yatalak annesi üst katta
bulunduğu sırada bıçaklanarak öldürülmüştü. Kıvrak'ı öldürenin N.T. olduğunu belirleyen polis, zanlıyı cinayeti işlediği evin yakınındaki Karafatma Parkı'nda otururken yakaladı. N.T., Kıvrak'ın eşi ile birlikte olduğunu, cinayeti de bu yüzden işlediğini iddia etti.

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