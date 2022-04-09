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Haberler İzmir 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! Buket'ten 32 gündür haber yok

'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı! Buket'ten 32 gündür haber yok

İzmir'in Dikili ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Buket Uslu 'okula gidiyorum' diyerek evden çıkmıştı. Ancak aile 32 gün geçmesine rağmen lise öğrencisi kızları Buket'ten haber alamıyor.

DHA

09.04.2022, 13:43 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022, 13:48

’Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı! Buket’ten 32 gündür haber yok

Dikili'de yaşayan Veli Uslu, 8 Mart'ta Aliağa ilçesinde lise eğitimi gören kızı Buket Uslu'yu, belediye otobüsüne bindirip okula gitmesi için otogara gönderdi. Ancak Buket Uslu'dan bir daha haber alınamadı.

Okula gitmediği öğrenilen Buket için aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Aile ayrıca, kızlarının D.Ç. (19) isimli kişi ve ailesi tarafından kaçırıldığı şüphesiyle de şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri Buket'i bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 32 günde Buket'ten bir ize rastlanmadı.

Buket'in babası Veli Uslu, kızının nerede olduğuna dair bir ipucu bulamadıklarını belirterek, "32 gündür kızım kayıp. Bu sürede bırakın görmeyi sesini dahi duymadık. Ölmüş olabileceğinden şüpheleniyorum. Perişan ve tedirginiz. Eşim de çok kötü durumda. Biz artık kızımızın bulunmasını istiyoruz. Nerede, ne yapıyor bilmek istiyoruz" dedi.

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