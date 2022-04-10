AK partili gençlerle sahur buluşması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Afyonkarahisar'da sahurda gençlerle buluştu. Kandemir, programda birlik ve beraberliğin tesisine devam ettikçe milletin temsil edilme onurunu, yine Başkan Erdoğan ve AK Parti'ye vereceğini söyledi. Hamza Dağ da, "3 Kasım 2002'nin ayak sesi Afyonkarahisar'dan bütün Türkiye'ye nasıl yayıldıysa Allah'ın izniyle 2023 Haziran'ın ayak sesi de yine buradan tüm Türkiye'ye yayılıyor" ifadesini kullandı.

BAŞKAN SÜREKLİ ÜNİVERSİTELİLERİ ZİYARET ETTİ

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli Ege Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı sahur davetini geri çevirmedi. Gençlerle mutfağa girerek yumurtalı patates yapan Sürekli, önceki gün ana kademe gençlik ve kadın kolları ile birlikte gün boyu Gaziemir'de ziyaretler gerçekleştirdi. "İftara 5 kala" etkinliğinde iftarına yetişemeyenlere ikramda bulunan Sürekli, "Ramazan boyunca hemşerilerimizi yalnız bırakmayacağız" dedi.