Eski sevgiliden tek kurşun

Karşıyaka'da Sedat Aşhin isimli eski sevgili, iş insanı Arzu Görüşken ve arkadaşı Burak Camgöz'e birer kurşun sıkıp kayıplara karıştı. Alınan bilgiye göre, olay önceki gün saat 12.00 sıralarında Karşıyaka Tuna Mahallesi İsmail Özkunt Sokak içerisinde yaşandı. Güzellik ve cilt bakım merkezi sahibi olan Arzu Görüşken, işyerinde oturduğu sırada içeri eski sevgilisi Sedat Aşhin girdi.

İKİSİNİ DE VURDU

Yanında getirdiği silahını çıkaran Aşhin, Arzu Görüşken'e ve yanındaki arkadaşı Burak Camgöz'e birer el ateş etti. Görüşken bacağından de ayağından yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredekiler hemen polisi arayarak durumu bildirdi. Aşhin olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Görüşken ile Camgöz'e müdahale etti.

ÖNLEMEK İSTEMİŞ

Yapılan müdahalenin ardından Görüşken Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Camgöz ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Burak Camgöz'ün saldırıyı önlemek isterken, Sedat Aşhin'in kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

OLAY yerine gelen polis ekipleri, işyerinde inceleme yaptı. Arzu Görüşken, ilk ifadesinde olayı eski sevgilisi Sedat Aşhin'in yaptığını söyledi. Yaralıların verdiği bilgiler ışığında polis ekipleri Aşhin'i yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FATİH ŞENDİL