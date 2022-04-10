İzmir Büyükşehir’de FETÖ skandalı!

Terör örgütü sempatizanlarını belediyede istihdam ettiği eleştirileri yapılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili yeni bir skandal daha patladı. Soyer'in Büyükşehir Belediyesi'nde göreve getirdiği isimler arasında yer alan eski Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Vurkan, FETÖ'cü çıktı.

DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞ

Soyer'in önce İZDENİZ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı yaptığı ve en son da Deniz Koruma Şube Müdürlüğü görevine getirdiği Vurkan'ın geçtiğimiz 28 Mart itibariyle memuriyetten men edildiği bildirildi. Belediye, bu skandalla çalkalanırken Vurkan'ın daha önce Seferihisar'da görev yaptığı ardından Soyer tarafından Büyükşehir'de istihdam edildiği ifade edildi. Bu arada yapılan araştırmada Vurkan'ın FETÖ ile iltisakının yeni olmadığı anlaşıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2017'de başlattığı FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Vurkan hakkında da işlem yapıldığı ve Vurkan'ın yaklaşık 4 ay cezaevinde tutuklu kaldığı tespit edildi. Vurkan'ın bir ara Adana'nın Karataş ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı da yaptığı kaydedildi.

BÜLTENDE YER ALMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, en son 11 Mart 2022'de yayınladığı haber bülteninde Hakan Vurkan'ın Deniz Koruma Şube Müdürü olarak görüşlerine yer vermişti. Bültende, Güzelyalı sahilinde Göztepe İskelesi bölgesinde çeşitli kuruluşların desteğiyle yapılan temizlik çalışmalarının ardından Vurkan'ın "Başkanımız Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda körfezin daha temiz hale gelebilmesi için yapmış olduğumuz bir çalışma bu. Körfez'de 7 gün 24 saat esasına göre yüzeyden kaynaklı kirlilikleri toparlamak için çalışıyoruz. İzmir Marina şu an Mavi Bayrak'a sahip. Mavi Bayrak'ı Körfez'e yaklaştırmak istiyoruz" şeklindeki açıklamasına yer verilmişti. 28 Mart'ta memuriyetten men edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde Deniz Koruma Şube Müdürü de değişti. Belediyenin web sitesinde bu görevin şu an Kerem Girişken tarafından yerine getirildiği kaydediliyor.

TERÖR SEMPATİZANLARINA İLGİ DEVAM EDİYOR

SOYER'İN göreve gelmesinin ardından belediyede terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'den birçok isim istihdam edilirken Valilik tarafından yapılan güvenlik soruşturması çerçevesinde 16 kişinin iş akdine son verilmişti. Soyer, bu kişilerin büyük çoğunluğunu daha sonra güvenlik soruşturmasıyla ilgili düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini fırsat bilerek hemen işe almıştı.

ERHAN GÜLENÇ