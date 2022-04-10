İzmir’de aylık ortalama 550 bin çağrı cevapladılar

BİRİM BİRİM EKİP ÇIKARMA SANİYELERİ

2021 yılında aylık ortalama 550 bin çağrı aldıkları bilgisini paylaşan Ummak, bu çağrıların yaklaşık 180 bininin vakaya yönelik çağrılar olduğunu, geri kalan çağrıların ağırlıkla bilgi edinmeye yönelik yapılan çağrılardan oluştuğunu kaydetti.

Çağrıların yüzde 49'a yakınının emniyet, yüzde 41'e yakınının sağlık, yüzde 4'ünün itfaiye, yüzde 4'ünün jandarma, geri kalan çağrıların da sahil güvenlik, orman ve AFAD birimlerine geldiğini ifade eden Ummak, "Bir vatandaşımız 112'yi tuşladığından itibaren emniyet biriminin ekiplerini yola çıkarma süresi 97 saniye, jandarmanın süresi 107 saniye, hastaneler arası nakil birimi de bünyemizde olduğu için sağlık biriminin süresi 153 saniye. Özellikle denizdeki düzensiz göçmenlerle ilgili bir durum söz konusu olduğu için konum bulma sürecinden dolayı sahil güvenlik biriminin süresi 138 saniye. Aynı şekilde örneğin orman yangını durumunda da konum bulma sürecinden dolayı bu süre 117 saniye. İtfaiyenin süresi ise 101 saniye. Türkiye'de bu konuda İzmir olarak çok iyi konumdayız" ifadelerini kullandı.