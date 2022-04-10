İzmir’deki korkunç kazada ’araç sıkıştırdı’ iddiası

Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu koltuğunda oturan eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.