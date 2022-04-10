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İzmir'deki korkunç kazada 'araç sıkıştırdı' iddiası

Konak'ta meydana gelen korkunç olayda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aşarak ağaça çarpan araçtaki iki kişi yaralandı. Ekipler aracın içinde sıkışan çift için seferber oldu. Görgü tanıkları, aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka aracın sıkıştırması sonucu kazanın yaşandığını iddia etti.

İHA

10.04.2022, 08:47

İzmir'in Konak ilçesinde, aynı istikamete gitmekte olan bir araç tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak ağaca çarptı. Araç içerisinde sıkışan yaralı çift, bulundukları yerden çıkarılarak kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İzmir’deki korkunç kazada ’araç sıkıştırdı’ iddiası

Kaza, saat 00.15 sıralarında Yeşildere Caddesi Su Kemerleri yakınında meydana geldi. Konak istikametinden Karabağlar yönüne seyir halinde olan Mehmet Ö. (57) idaresindeki FİAT marka 35 AZ 5891 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre aynı istikamete gitmekte olan beyaz bir Audi marka araç tarafından sıkıştırıldı. Bunun üzerine sürücü Mehmet Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü ve yolcu koltuğunda oturan eşi Halime Ö. (56), araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

İzmir’deki korkunç kazada ’araç sıkıştırdı’ iddiası

YARALI ÇİFT SIKIŞTIKLARI YERDEN KURTARILDI
İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı çifti bulundukları yerden kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda yaralı karı-koca araçtan çıkarılarak ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İzmir’deki korkunç kazada ’araç sıkıştırdı’ iddiası

Öte yandan, kaza nedeniyle caddede yaklaşık 45 dakika boyunca araç yoğunluğu oluşurken, polis tarafından kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen aracı tespit etme çalışmalarının sürdüğü ve çok yönlü olarak çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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